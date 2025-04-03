Дзюба о легионерах: «Ненормально, когда в “Зените” играют 9−10 иностранцев и 1 вратарь. Если привезут хотя бы уровня Вендела и Малкома, то круто. Таких должно быть 3−4, а не 8−9&r

Если привезут уровня — я уже не говорю про Халка, Данни, которые раньше были, — хотя бы уровня Вендела и Малкома, то это круто. Таких должно быть игроков три-четыре хотя бы, а не восемь-девять. Из них три-четыре нормальных, пять таких, знаете, примерно уровня россиян, может, чуть лучше, но не глобально.