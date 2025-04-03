Дзюба о легионерах: «Ненормально, когда в “Зените” играют 9−10 иностранцев и 1 вратарь. Если привезут хотя бы уровня Вендела и Малкома, то круто. Таких должно быть 3−4, а не 8−9&r

— Это портит, если ты берешь… Условно уже просто рынок открыт, а с агентами это такие махинации нехорошие.
Если привезут уровня — я уже не говорю про Халка, Данни, которые раньше были, — хотя бы уровня Вендела и Малкома, то это круто. Таких должно быть игроков три-четыре хотя бы, а не восемь-девять. Из них три-четыре нормальных, пять таких, знаете, примерно уровня россиян, может, чуть лучше, но не глобально.
Ну, ненормально, когда в «Зените» играют девять иностранцев, десять, и один там вратарь, — сказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», в прошлом игравший за сине-бело-голубых.
Дзюба о бразильцах «Зенита»: «Пачками везут, везут, везут и говорят: “Мы “Зенит” Санкт-Петербург”. Могу это оправдать, если б ЛЧ была — но они не будут там вывозить».
Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в “Зените” 1−2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал — и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть».