Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба о легионерах: «Ненормально, когда в “Зените” играют 9−10 иностранцев и 1 вратарь. Если привезут хотя бы уровня Вендела и Малкома, то круто. Таких должно быть 3−4, а не 8−9&r

Это [засилье легионеров] портит футбол русский?
Источник: Спортс"

— Это портит, если ты берешь… Условно уже просто рынок открыт, а с агентами это такие махинации нехорошие.

Если привезут уровня — я уже не говорю про Халка, Данни, которые раньше были, — хотя бы уровня Вендела и Малкома, то это круто. Таких должно быть игроков три-четыре хотя бы, а не восемь-девять. Из них три-четыре нормальных, пять таких, знаете, примерно уровня россиян, может, чуть лучше, но не глобально.

Ну, ненормально, когда в «Зените» играют девять иностранцев, десять, и один там вратарь, — сказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», в прошлом игравший за сине-бело-голубых.

Дзюба о бразильцах «Зенита»: «Пачками везут, везут, везут и говорят: “Мы “Зенит” Санкт-Петербург”. Могу это оправдать, если б ЛЧ была — но они не будут там вывозить».

Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в “Зените” 1−2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал — и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть».