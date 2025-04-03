Дзюба об Эмери: «В “ПСЖ” он обкакался, в “Арсенале” обкакался. Очень сильный тренер, но в больших командах ему тяжело. Проиграли — он 3−4 дня с тобой не разговарив

— Как сейчас тебе успехи Эмери? Лига Европы имени Эмери!
— Да, я же не оспариваю, я говорю, он очень хороший [тренер]. Не могу сказать суперсильный. Почему? Потому что в «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался. В больших командах ему тяжело.
Объясню почему. Как тренер он очень сильный, правда. Как человек — у него проблемы немножко, у него есть собственный там психиатр.
Ну, просто вы проиграли — после игры он три-четыре дня с командой не разговаривает. Ну это невозможно! В большом футболе это не-воз-мож-но! Он три-четыре дня с тобой не разговаривает, ну что такое? Просто мимо тебя проплывает, — сказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», в прошлом игравший при Эмери в «Спартаке».
Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из “Спартака”, то написал Макгиди: “Fuck you!” Тот такой: “Fuck me? Fuck you, #####!” Я думаю: “Мне, сука, даже не написал!”.