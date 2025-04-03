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Рене Меленстен: «У Антони нет будущего в “МЮ”, он так и не оправдал свой ценник. Кажется, в “Бетисе” он намного счастливее — для всех будет лучше, если он останется там&

«У Антони нет будущего в “Манчестер Юнайтед”. На его месте я бы, без сомнения, остался в “Бетисе”. Он так и не оправдал ожиданий или свой ценник, но он нашел свое место в Испании. Кажется, в “Бетисе” он намного счастливее, а это самое главное.

Источник: Спортс"

Если бы он вернулся в «Манчестер», то сразу же вернулся бы в ту колею, в которой был до отъезда, что ни для кого не было бы хорошо. Я не допускаю его возвращения ни при каких обстоятельствах; вероятно, для всех сторон будет лучше, если он присоединится к «Бетису» на постоянной основе«, — сказал бывший член тренерского штаба “МЮ” в интервью AOS.