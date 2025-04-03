«Инфантино любит Россию. Наверняка он хочет вернуть наших игроков, но возможные бойкоты его сдерживают. Врагов России Джанни морально подготавливает». Депутат Журова о президенте ФИФА

Я так же, как Инфантино, могу говорить: мне бы хотелось. Меня обвиняют в том, что год назад я говорила, что мир будет достигнут летом 2024 года. Но перед этим я сказала, что мне бы очень хотелось, чтобы это было. Вот и Инфантино так же говорит — он просто вселяет надежду, а также морально подготавливает к нашему возвращению врагов России, тех, кто не хочет этого. Наше возвращение неизбежно, не нужно расслабляться нашим соперникам.