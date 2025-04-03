3 апреля Спортс" Футбол

Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: “Fuck you, fucking, fuck!” А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: “Эйден, la

Он очень сильный тренер, просто там бывало до смешного, он реально немножко такой прям фанатик. Мы тренируемся полтора-два часа, дотренировались, он такой: Сейчас будут угловые . Ну обычно там стандарты, штрафные 15 20 минут, ну, ###, ну полчаса это надо прям реально.