Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: “Fuck you, fucking, fuck!” А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: “Эйден, la

«Он очень сильный тренер, просто там бывало до смешного, он реально немножко такой прям фанатик. Мы тренируемся полтора-два часа, дотренировались, он такой: “Сейчас будут угловые”. Ну обычно там стандарты, штрафные — 15−20 минут, ну, ###, ну полчаса — это надо прям реально… Мы стояли там часа, наверное, полтора!
Пока Макгиди не развернулся и ему там на английском: «Fuck you, fucking, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!» А тот такой стоит, кепку сбрасывает, папки свои бросает: «Эйден, last cross, please (“последняя подача, пожалуйста” — англ.)!» На колени падает: «Я прошу тебя, одну подачу!» А он ему: «Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!».
Ну потому что там привода (приводящие мышцы бедра — Спортс«“) уже охренели столько подавать — полтора часа! Столько подавать — с ума можно сойти!” — рассказал в подкасте Hustle Show нападающий “Акрона”, игравший при Эмери в “Спартаке”.
Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из “Спартака”, то написал Макгиди: “Fuck you!” Тот такой: “Fuck me? Fuck you, #####!” Я думаю: “Мне, сука, даже не написал!”.