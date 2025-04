Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: “Fuck you, fucking, fuck!” А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: “Эйден, la

Пока Макгиди не развернулся и ему там на английском: «Fuck you, fucking, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!» А тот такой стоит, кепку сбрасывает, папки свои бросает: «Эйден, last cross, please (“последняя подача, пожалуйста” — англ.)!» На колени падает: «Я прошу тебя, одну подачу!» А он ему: «Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!».