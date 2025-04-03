Палмер совершил результативное действие впервые с января — ассист на Энцо в игре с «Тоттенхэмом». У Коула 21 (14+7) очко в сезоне АПЛ

Это первое результативное действие англичанина с 14 января — тогда он забил гол в игре с «Борнмутом» (2:2).
Всего на счету 22-летнего футболиста 14 мячей и 7 голевых передач в этом сезоне АПЛ. Статистику Палмера можно найти здесь.
Полузащитник «Челси» ассистировал Энцо Фернандесу в матче против «Тоттенхэма» в 30-м туре АПЛ (1:0, второй тайм).
Это первое результативное действие англичанина с 14 января — тогда он забил гол в игре с «Борнмутом» (2:2).
Всего на счету 22-летнего футболиста 14 мячей и 7 голевых передач в этом сезоне АПЛ. Статистику Палмера можно найти здесь.