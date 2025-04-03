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Черданцев о Соболеве: «Проблема в высокой конкуренции в “Зените”. Саша понимает, что он 3-й после Лусиано и Кассьерры. Он не может сыграть на фланге, у него меньше вариантов на поле&

В воскресенье петербуржцы обыграли «Рубин» (4:0) в домашнем матче 22‑го тура Мир РПЛ. Соболев вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве. Форвард пока не отличился в чемпионате России.

Источник: Спортс"

— Соболева заменили в перерыве матча с «Рубином». Когда у Александра пойдет игра?

— Соболев меня очень сильно подвел, из‑за него я должен Владиславу Радимову плов, который планирую отдать в воскресенье.

Проблема Соболева в том, что в «Зените» еще есть Лусиано и Матео Кассьерра — это высокая конкуренция. У Лусиано восемь голов, у тебя — ноль, поэтому нужно объективно оценивать шансы. Думаю, Саша понимает, что он третий выбор после Лусиано и Кассьерры, если они здоровы.

Соболев не может сыграть на фланге, эта позиция для него закрыта. У него просто меньше вариантов на поле, — сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».