Черданцев о Соболеве: «Проблема в высокой конкуренции в “Зените”. Саша понимает, что он 3-й после Лусиано и Кассьерры. Он не может сыграть на фланге, у него меньше вариантов на поле&

— Соболева заменили в перерыве матча с «Рубином». Когда у Александра пойдет игра?
— Соболев меня очень сильно подвел, из‑за него я должен Владиславу Радимову плов, который планирую отдать в воскресенье.
Проблема Соболева в том, что в «Зените» еще есть Лусиано и Матео Кассьерра — это высокая конкуренция. У Лусиано восемь голов, у тебя — ноль, поэтому нужно объективно оценивать шансы. Думаю, Саша понимает, что он третий выбор после Лусиано и Кассьерры, если они здоровы.
Соболев не может сыграть на фланге, эта позиция для него закрыта. У него просто меньше вариантов на поле, — сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».