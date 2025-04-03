Черданцев о Соболеве: «Проблема в высокой конкуренции в “Зените”. Саша понимает, что он 3-й после Лусиано и Кассьерры. Он не может сыграть на фланге, у него меньше вариантов на поле&

Проблема Соболева в том, что в «Зените» еще есть Лусиано и Матео Кассьерра — это высокая конкуренция. У Лусиано восемь голов, у тебя — ноль, поэтому нужно объективно оценивать шансы. Думаю, Саша понимает, что он третий выбор после Лусиано и Кассьерры, если они здоровы.