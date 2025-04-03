Представьте себе это. Что тут можно сказать! Это была потрясающая раздевалка. Это был невероятный опыт«, — сказал бывший полузащитник “Интера” в интервью Record.
Хименес о Златане в «Интере»: «Однажды он сказал: “Я здесь босс, я зарабатываю больше всех”. Тут появляется Фигу, и Ибра ему: “Ну, у тебя немного больше денег, но подожди пару лет, и&n
«Однажды Ибра приходит и говорит: “Я здесь босс. Я зарабатываю больше всех”. И тут появляется Фигу, проходит мимо него и смотрит на него краем глаза, ничего больше… И Ибра ему: “Ну, Луиш, у тебя немного больше денег, чем у меня, но подожди пару лет, и мы поговорим”.