«Фенербахче» заявил, что Бурук провоцировал Моуринью: «А когда Жозе дотронулся до его носа, Окан рухнул, как будто его застрелили. Такое поведение характерно для него»

После того, как наш тренер на мгновение дотронулся до его носа в ответ на эти провокации, упомянутый человек картинно рухнул на землю. Неуважительные слова и действия этого человека, который профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили, вдобавок к его спланированным и чрезмерным провокациям, зафиксированы на видео.