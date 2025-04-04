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«Дзюба бред несет. Ждем его в Медиалиге, будет рассказывать о хет-триках в финале “Кожаного мяча”. Маврин о словах Артема про МФЛ

Доходят отрывки интервью великолепного Артема даю пинки в уличном футболе, а.к.а. забиваю бомжам и становлюсь лучшим футболистом сборной . Ну, бред же несет человек. Сам себе противоречит. Или он про себя говорит в том числе?
Источник: Спортс"

Какие-то тейки, которые абсолютно точно описывают его как человека, как футболиста. И он это рассказывает с таким надменным видом, конечно…

Ждем Артема Дзюбу через годик или осенью, когда все скажут, что нам не нужен уже такой футболист, в Медиалиге. Будет рассказывать здесь, как он в финале «Кожаного мяча» делал хет-трики«, — сказал хавбек “Амкала”.

Дзюба о Медиалиге: «Невозможно смотреть. Я не против, просто они ушли от медиа».

Артем Дзюба: «У Медиалиги нет шансов в игре с РПЛ. “Зенит” или “Спартак” 10−12 закинут. Давать им уайлд-кард — не очень здравое заявление».