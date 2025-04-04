«Дзюба бред несет. Ждем его в Медиалиге, будет рассказывать о хет-триках в финале “Кожаного мяча”. Маврин о словах Артема про МФЛ

Ждем Артема Дзюбу через годик или осенью, когда все скажут, что нам не нужен уже такой футболист, в Медиалиге. Будет рассказывать здесь, как он в финале «Кожаного мяча» делал хет-трики«, — сказал хавбек “Амкала”.