«Дзюба бред несет. Ждем его в Медиалиге, будет рассказывать о хет-триках в финале “Кожаного мяча”. Маврин о словах Артема про МФЛ

Какие-то тейки, которые абсолютно точно описывают его как человека, как футболиста. И он это рассказывает с таким надменным видом, конечно…
Ждем Артема Дзюбу через годик или осенью, когда все скажут, что нам не нужен уже такой футболист, в Медиалиге. Будет рассказывать здесь, как он в финале «Кожаного мяча» делал хет-трики«, — сказал хавбек “Амкала”.
Дзюба о Медиалиге: «Невозможно смотреть. Я не против, просто они ушли от медиа».
Артем Дзюба: «У Медиалиги нет шансов в игре с РПЛ. “Зенит” или “Спартак” 10−12 закинут. Давать им уайлд-кард — не очень здравое заявление».