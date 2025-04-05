Мостовой о «Спартаке»: «Если потеряет очки с “Ростовом”, то на 50% выйдет из чемпионской гонки»

«Скорее всего, игра [с “Ростовом”] будет равной. Сейчас финишная прямая, поэтому любая потеря очков может аукнутся. Другое дело, что никто не застрахован от потери очков. “Спартак” сыграл вничью с “Ахматом”, “Локомотив” разгромно проиграл “Крыльям”. Однозначно сюрпризы еще будут.
«Спартак» уже потерял два очка в прошлом туре. Если «Краснодар» с «Зенитом» еще сейчас выиграют, то будет сложнее. «Ростов» в целом расслаблен, у них турнирной задачи нет. На них ничего не давит, Карпин ушел, теперь можно что угодно делать.
Если «Спартак» потеряет очки с «Ростовом», то на 50% выйдет из чемпионской гонки. Остаюсь при своем мнении, что до последнего тура будет интрига", — сказал бывший игрок сборной России.
Матч 23-го тура «Ростов» — «Спартак» пройдет в воскресенье.