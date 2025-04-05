Мостовой о «Спартаке»: «Если потеряет очки с “Ростовом”, то на 50% выйдет из чемпионской гонки»

«Спартак» уже потерял два очка в прошлом туре. Если «Краснодар» с «Зенитом» еще сейчас выиграют, то будет сложнее. «Ростов» в целом расслаблен, у них турнирной задачи нет. На них ничего не давит, Карпин ушел, теперь можно что угодно делать.