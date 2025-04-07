Николич о ЦСКА: «На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Но сезон длится не с 19‑го тура и не 6 матчей»

— Команда побеждает, эйфория не захлестнет ее?
— Мы довольны. На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России.
Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей.
Я внимательно смотрел игру «Оренбурга» с «Пари НН». «Оренбург» играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече, — сказал главный тренер ЦСКА.