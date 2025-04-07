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Николич о ЦСКА: «На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Но сезон длится не с 19‑го тура и не 6 матчей»

ЦСКА обыграл Динамо в 23-м туре Мир РПЛ (3:1). Армейцы выиграли пять матчей подряд, в лиге команда поднялась на 4-е место.
Источник: Спортс"

— Команда побеждает, эйфория не захлестнет ее?

— Мы довольны. На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России.

Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей.

Я внимательно смотрел игру «Оренбурга» с «Пари НН». «Оренбург» играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече, — сказал главный тренер ЦСКА.