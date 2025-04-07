Личка о травме Тюкавина: «Большая потеря. Но надо работать, а не плакать, Надо стараться, забивать»

— Был снег, не всегда легко сыграть [в таких условиях]. У него было два плохих розыгрыша, но, с другой стороны, мы просто хотим играть в футбол. Ошибки — это часть игры. Я вижу больше проблем в тех ситуациях, когда мы не забили.