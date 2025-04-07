Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биджиев о 4:1 с «Химками»: «Достойный матч “Динамо”, но он не был простым для нас. Слишком легко дали забить Заболотному»

— Хороший, достойный матч. Не могу сказать, что мы провели ровно всю игру. Первый тайм мы провели гораздо лучше, чем второй, тем не менее сумели довести матч до победы. В данной ситуации это важно. Слишком легко дали забить Заболотному, при этом он имел еще один хороший момент.

Источник: Sports

— Хороший, достойный матч. Не могу сказать, что мы провели ровно всю игру. Первый тайм мы провели гораздо лучше, чем второй, тем не менее сумели довести матч до победы. В данной ситуации это важно. Слишком легко дали забить Заболотному, при этом он имел еще один хороший момент. Не могу сказать, что матч был достаточно простой для нас.

— В начале второго тайма команда не выходила за середину поля, почему произошел такой упадок?

— Может быть, дело в том, что мы хотели сыграть более надежно в обороне, учитывая, что соперник перестроил схему. Когда мы провели замены, игра выровнялась. Понимая, что соперник будет сидеть впереди, мы провели хорошую контратаку и забили четвертый мяч.

— В раздевалке было «Это Махачкала, детка» после еще одного матча с четырьмя мячами?

— Нет, не было (улыбается), — сказал тренер махачкалинского «Динамо».