Биджиев о 4:1 с «Химками»: «Достойный матч “Динамо”, но он не был простым для нас. Слишком легко дали забить Заболотному»

— Хороший, достойный матч. Не могу сказать, что мы провели ровно всю игру. Первый тайм мы провели гораздо лучше, чем второй, тем не менее сумели довести матч до победы. В данной ситуации это важно. Слишком легко дали забить Заболотному, при этом он имел еще один хороший момент. Не могу сказать, что матч был достаточно простой для нас.
— В начале второго тайма команда не выходила за середину поля, почему произошел такой упадок?
— Может быть, дело в том, что мы хотели сыграть более надежно в обороне, учитывая, что соперник перестроил схему. Когда мы провели замены, игра выровнялась. Понимая, что соперник будет сидеть впереди, мы провели хорошую контратаку и забили четвертый мяч.
— В раздевалке было «Это Махачкала, детка» после еще одного матча с четырьмя мячами?
— Нет, не было (улыбается), — сказал тренер махачкалинского «Динамо».