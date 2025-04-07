Биджиев о 4:1 с «Химками»: «Достойный матч “Динамо”, но он не был простым для нас. Слишком легко дали забить Заболотному»

— Хороший, достойный матч. Не могу сказать, что мы провели ровно всю игру. Первый тайм мы провели гораздо лучше, чем второй, тем не менее сумели довести матч до победы. В данной ситуации это важно. Слишком легко дали забить Заболотному, при этом он имел еще один хороший момент. Не могу сказать, что матч был достаточно простой для нас.