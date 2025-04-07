Слот о безголевой серии Салаха из 4 игр: «Мо знает, что он за игрок. Он вновь себя покажет»

Хорошее насчет Мо заключается в том, что он знает, что он за игрок. Мо вновь себя покажет, я об этом не беспокоюсь«, — сказал тренер “Ливерпуля”.
В 31 матче сезона АПЛ на счету Салаха 27 голов и 17 ассистов.
"Люди говорят об этом, и, может, ему стоит видеть в этом комплимент, ведь когда он забивал, его статистика была выдающаяся.
Хорошее насчет Мо заключается в том, что он знает, что он за игрок. Мо вновь себя покажет, я об этом не беспокоюсь«, — сказал тренер “Ливерпуля”.
В 31 матче сезона АПЛ на счету Салаха 27 голов и 17 ассистов.