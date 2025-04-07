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Воспитанник «Краснодара» Кокарев о Сафонове в «ПСЖ»: «Давайте без Матвея. Агкацев в последнем интервью сказал, что в 95% случаев разговаривает с журналистами о нем»

— Вы воспитанник «Краснодара». Можете объяснить, за счет чего из его системы выходят столько вратарей, закрепившихся на уровне РПЛ, как Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов и вы?

Источник: Спортс"

— Хорошая система, хорошие тренеры — можете открыть сайт футбольного клуба «Краснодара», тренеров вратарей (там есть отдельная вкладка) и увидите всех этих людей. Они сейчас там те же, что и в мое время.

— Следите за дебютным сезоном Матвея Сафонова в «ПСЖ»?

— Давайте без Матвея Сафонова, пожалуйста. Вот Стас Агкацев в последнем интервью сказал, что в 95% случаев разговаривает с журналистами про Матвея. Так что давайте без него.

— Вас я все-таки в первый раз о нем спрашиваю.

— Вы в первый раз. Другие журналисты в первый раз спросят. Так в совокупности и получится не первый раз, — сказал вратарь «Химок».

Сафонов — чемпион в «ПСЖ». Только 6-й россиянин с титулом в топ-лиге.