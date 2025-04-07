Воспитанник «Краснодара» Кокарев о Сафонове в «ПСЖ»: «Давайте без Матвея. Агкацев в последнем интервью сказал, что в 95% случаев разговаривает с журналистами о нем»

— Хорошая система, хорошие тренеры — можете открыть сайт футбольного клуба «Краснодара», тренеров вратарей (там есть отдельная вкладка) и увидите всех этих людей. Они сейчас там те же, что и в мое время.
— Следите за дебютным сезоном Матвея Сафонова в «ПСЖ»?
— Давайте без Матвея Сафонова, пожалуйста. Вот Стас Агкацев в последнем интервью сказал, что в 95% случаев разговаривает с журналистами про Матвея. Так что давайте без него.
— Вас я все-таки в первый раз о нем спрашиваю.
— Вы в первый раз. Другие журналисты в первый раз спросят. Так в совокупности и получится не первый раз, — сказал вратарь «Химок».
Сафонов — чемпион в «ПСЖ». Только 6-й россиянин с титулом в топ-лиге.