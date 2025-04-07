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Гафин о судействе после 1:3 с ЦСКА: «Динамо» надо отталкиваться от себя, переигрывать соперника и бригаду Карасева"

В воскресенье «Динамо» проиграло армейцам в 23-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Вам бы хотелось, чтобы Карасев не работал на ваших играх?

— Мы же на это не влияем. Это абсолютно неважно, что бы мне хотелось или нет. В первую очередь нам надо отталкиваться от себя и переигрывать соперника и судейскую бригаду Карасева.

— После такого судейства верится в слова Федорищева о проблемах в судейском корпусе на финансовой основе?

— Мне кажется, это не вопрос веры или не веры. Это вопрос следственных действий, которые сейчас происходят. Если будет вынесен какой-то вердикт, тогда слова подтвердятся.

— По тому, как судит Карасев «Динамо», можно сказать, что он заряжен?

— Я такого не говорил. Это ваши слова, — сказал председатель совета директоров «Динамо».

Гафин об 1:3 с ЦСКА: «Каждый матч с судьей Карасевым для “Динамо” — приговор. Может, у лучшего арбитра Саудовской Аравии динамофобия или боязнь синего цвета».