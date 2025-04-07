"Это фантастика, можно и кучу других слов высочайших использовать. Был вечный рекорд Гретцки, который не могли побить больше 30 лет, вдруг Александр это сделал, это фантастический результат. Думаю, что этот рекорд не смогут побить тоже лет 30, а то и больше. Мы все думали, что получится в следующем сезоне, а уже в этом получилось. Саше под 40 лет, он установил рекорд в сильнейшей лиге. Он однозначно будет и дальше мотивирован. Когда что-то добиваешься, если у тебя все в порядке со здоровьем, конечно, не надо останавливаться, забьет еще много. Овечкин в данной ситуации похож на Роналду или Месси, оба установили много рекордов, не хотят заканчивать, они в порядке. Конечно, мы знакомы с Сашей, со всеми ребятами знаком. Во всех гала-матчах почти играл с легендами хоккея. Если Саша приедет, если будет возможность, конечно, с удовольствием сыграю с ним", — сказал бывший футболист сборной России. ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ! Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина. Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал. Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие. «Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда. 21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина. Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом. Америка без ума от Овечкина — вот доказательства. Соберите команду НХЛ только из русских игроков.