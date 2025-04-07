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Павлюченко об Овечкине: «Он и Дацюк — легенды, которыми не становятся, а рождаются, как Месси и Роналду в футболе. Вдвойне приятно, когда русский парень делает историю в хоккее»

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги — 895 против 894.

Источник: Спортс"

"Чувствую гордость за нашу страну. Наверное, хоккей — второй вид спорта после футбола, его так же все любят и смотрят. И еще вдвойне приятно, когда наш русский парень делает историю в хоккее.

Я лично знаю Александра, и при встрече мы всегда общаемся. Что можно сказать — легенда! Это как Месси и Роналду в футболе. Вот Овечкин и Дацюк — это легенды, которыми не становятся, они такими рождаются.

Сколько мы все ждали этого… Кто-то верил, а кто-то — нет. Еще не так давно он травму получил, но потом в каждой игре начал забивать — красавец", — сказал бывший футболист сборной России.