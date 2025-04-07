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Агент Дзюбы: «Уверен, что Артем побьет рекорд Лоськова по всем версиям и закроет разговоры. Споры может решить только официальный орган статистики»

В феврале портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 266 (120+146).

Источник: Спортс"

В совместном исследовании Спортса«» и «Спорт‑Экспресса», проведенном Александром Дорским и Гошей Черновым, были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 248 очков после гола «Крыльям Советов» в 20-м туре РПЛ.

"Артем уже оставил след в истории российского футбола. Останавливаться на этом не намерен.

Впереди рекорд Лоськова, о котором сейчас очень много идет разных споров. Но я уверен, что по всем версиям он его побьет и просто уже закроет все эти разговоры.

И хочется верить, что таких споров о правилах подсчета голевых будет меньше. А то сейчас опять вижу какие-то там насмешки про «архивариуса» и так далее. В общем все это насмешки со стороны коллег и разных телеграм-каналов.

Поэтому, мне кажется, все это может решить только наличие какого-то официального документа или органа, который будет заниматься подсчетом статистики", — сказал Леонид Гольдман.

Дзюба о пересчете его статистики Спортсом«» и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю».