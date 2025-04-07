Агент Дзюбы: «Уверен, что Артем побьет рекорд Лоськова по всем версиям и закроет разговоры. Споры может решить только официальный орган статистики»

В совместном исследовании Спортса«» и «Спорт‑Экспресса», проведенном Александром Дорским и Гошей Черновым, были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 248 очков после гола «Крыльям Советов» в 20-м туре РПЛ.
"Артем уже оставил след в истории российского футбола. Останавливаться на этом не намерен.
Впереди рекорд Лоськова, о котором сейчас очень много идет разных споров. Но я уверен, что по всем версиям он его побьет и просто уже закроет все эти разговоры.
И хочется верить, что таких споров о правилах подсчета голевых будет меньше. А то сейчас опять вижу какие-то там насмешки про «архивариуса» и так далее. В общем все это насмешки со стороны коллег и разных телеграм-каналов.
Поэтому, мне кажется, все это может решить только наличие какого-то официального документа или органа, который будет заниматься подсчетом статистики", — сказал Леонид Гольдман.
Дзюба о пересчете его статистики Спортсом«» и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю».