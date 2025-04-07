Корниленко о радости Дзюбы после его ухода из «Крыльев»: «Удивился, не понял, с чем это связано. Мы в клубе Артема обсуждали, но я был за Сергеева — он моложе и больше под

— Я сам удивлен был, потому что всегда общались и всегда здоровались. Может быть, был момент, когда прошли мимо друг друга… Я думаю, что это было, как всегда, на эмоциях. «Акрон» тогда обыграл «Крылья», и Артем так обрадовался.