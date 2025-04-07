Корниленко о радости Дзюбы после его ухода из «Крыльев»: «Удивился, не понял, с чем это связано. Мы в клубе Артема обсуждали, но я был за Сергеева — он моложе и больше под

В октябре 2024 года Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов». Форвард «Акрона» заявил, что «великолепно» воспринял уход эту новость: «Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся».
— Дзюба сказал, что великолепно воспринял ваш уход из «Крыльев» и что вы раньше дружили, а теперь даже не здороваетесь.
— Я сам удивлен был, потому что всегда общались и всегда здоровались. Может быть, был момент, когда прошли мимо друг друга… Я думаю, что это было, как всегда, на эмоциях. «Акрон» тогда обыграл «Крылья», и Артем так обрадовался.
Поэтому для меня это было удивлением, я вообще не понял, с чем это связано.
— Скорее всего, это связано с тем, что он в «Крыльях» мог оказаться.
— Он мог, наверное, оказаться и в «Крыльях».
— Вы вели переговоры?
— Нет, я не вел переговоры. Я бы позвонил напрямую Дзюбе, потому что у меня с ним всегда были нормальные отношения. Но раз на эту тему мы с ним не созванивались, то и переговоров никаких не было.
— Вы когда-нибудь его рассматривали?
— Мы всегда обсуждали, сто процентов, внутри клуба, какие есть нападающие на рынке свободных агентов. И, естественно, фамилия Дзюбы в наших разговорах присутствовала.
— Вы эту кандидатуру поддерживали?
— Мы ждали подписания Ивана Сергеева на тот момент, когда я работал в клубе.
Я был за Сергеева, однозначно. Потому что он моложе и больше подходит под футбол, в который играет команда Осинькина.
— У вас после его слов никаких претензий нет?
— Вообще никаких, — сказал Корниленко в программе «Итоги» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».