Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корниленко о радости Дзюбы после его ухода из «Крыльев»: «Удивился, не понял, с чем это связано. Мы в клубе Артема обсуждали, но я был за Сергеева — он моложе и больше под

В октябре 2024 года Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов». Форвард «Акрона» заявил, что «великолепно» воспринял уход эту новость: "Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком.

Источник: Спортс"

В октябре 2024 года Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов». Форвард «Акрона» заявил, что «великолепно» воспринял уход эту новость: «Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся».

— Дзюба сказал, что великолепно воспринял ваш уход из «Крыльев» и что вы раньше дружили, а теперь даже не здороваетесь.

— Я сам удивлен был, потому что всегда общались и всегда здоровались. Может быть, был момент, когда прошли мимо друг друга… Я думаю, что это было, как всегда, на эмоциях. «Акрон» тогда обыграл «Крылья», и Артем так обрадовался.

Поэтому для меня это было удивлением, я вообще не понял, с чем это связано.

— Скорее всего, это связано с тем, что он в «Крыльях» мог оказаться.

— Он мог, наверное, оказаться и в «Крыльях».

— Вы вели переговоры?

— Нет, я не вел переговоры. Я бы позвонил напрямую Дзюбе, потому что у меня с ним всегда были нормальные отношения. Но раз на эту тему мы с ним не созванивались, то и переговоров никаких не было.

— Вы когда-нибудь его рассматривали?

— Мы всегда обсуждали, сто процентов, внутри клуба, какие есть нападающие на рынке свободных агентов. И, естественно, фамилия Дзюбы в наших разговорах присутствовала.

— Вы эту кандидатуру поддерживали?

— Мы ждали подписания Ивана Сергеева на тот момент, когда я работал в клубе.

Я был за Сергеева, однозначно. Потому что он моложе и больше подходит под футбол, в который играет команда Осинькина.

— У вас после его слов никаких претензий нет?

— Вообще никаких, — сказал Корниленко в программе «Итоги» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».