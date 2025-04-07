Месси — Суарес — Неймар — лучшее атакующее трио Европы в XXI веке по версии Goal. Бензема — Бэйл — Роналду — на 2-м месте

Весь список выглядит так:
1. Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар («Барселона»);
2. Карим Бензема — Гарет Бэйл — Криштиану Роналду («Реал»);
3. Тьерри Анри — Самюэль Это’О — Лионель Месси («Барселона»);
4. Криштиану Роналду — Карлос Тевес — Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);
5. Мохамед Салах — Роберто Фирмино — Садьо Мане («Ливерпуль»);
6. Робер Пирес — Деннис Бергкамп — Тьерри Анри («Арсенал»);
7. Килиан Мбаппе — Эдинсон Кавани — Неймар («ПСЖ»);
8. Педро — Эден Азар — Диего Коста («Челси»);
9. Марио Гетце — Роберт Левандовски — Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);
10. Халк — Радамель Фалькао — Силвештре Варела («Порту»).