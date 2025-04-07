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Месси — Суарес — Неймар — лучшее атакующее трио Европы в XXI веке по версии Goal. Бензема — Бэйл — Роналду — на 2-м месте

Спортивный портал составил рейтинг лучших трио атакующих игроков, выступавших за европейские команды в XXI веке. Первое место заняли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар они вместе играли за Барселону .
Источник: Спортс"

Весь список выглядит так:

1. Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар («Барселона»);

2. Карим Бензема — Гарет Бэйл — Криштиану Роналду («Реал»);

3. Тьерри Анри — Самюэль Это’О — Лионель Месси («Барселона»);

4. Криштиану Роналду — Карлос Тевес — Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);

5. Мохамед Салах — Роберто Фирмино — Садьо Мане («Ливерпуль»);

6. Робер Пирес — Деннис Бергкамп — Тьерри Анри («Арсенал»);

7. Килиан Мбаппе — Эдинсон Кавани — Неймар («ПСЖ»);

8. Педро — Эден Азар — Диего Коста («Челси»);

9. Марио Гетце — Роберт Левандовски — Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);

10. Халк — Радамель Фалькао — Силвештре Варела («Порту»).