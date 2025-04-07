7 апреля Спортс" Футбол

Месси — Суарес — Неймар — лучшее атакующее трио Европы в XXI веке по версии Goal. Бензема — Бэйл — Роналду — на 2-м месте

Спортивный портал составил рейтинг лучших трио атакующих игроков, выступавших за европейские команды в XXI веке. Первое место заняли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар они вместе играли за Барселону .