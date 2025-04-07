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Дзюба — Овечкину: «Саня, ты сотворил историю не только российскую, но и мировую. Я безумно счастлив за тебя и горд, что ты наш соотечественник. Вся страна болела»

39-летний российский хоккеист Вашингтона забил 895-й гол и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
Источник: Спортс"

"Всем привет! Саня Овечкин вчера стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ и обогнал самого Уэйна Гретцки.

Саня, ты сотворил историю. Я безумно счастлив за тебя и горд, что ты наш соотечественник прежде всего. Трудно описать то, что ты испытал, потому что ты творишь историю не только российскую, но еще и мировую.

Я думаю, ты безумно счастлив, и у тебя есть чувство выполненного долга перед самим собой, потому что та цель, которую ты, наверное, поставил себе однажды, и вот ты всю карьеру шел к ней и достиг.

Сейчас, наверное, у тебя есть легкое опустошение, но в любом случае я безумно счастлив за тебя. Вся страна болела за тебя, все спортсмены особенно«, — сказал 36-летний форвард “Акрона” Дзюба в видеообращении в инстаграме.

«Я русский человек, первый во всем мире по голам». Что сказал Овечкин после рекорда.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

А сколько всего забил Овечкин? Мы посчитали все!