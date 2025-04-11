Футболист из США попал в нелепую ситуацию в СССР: теща покачала головой

Дейл Малхолланд стал легендой футбола в позднем СССР. Американец, который влюбился в Советский Союз после телевизионной передачи, прошел множество инстанций, чтобы попасть в страну. И это ему удалось — в 1990 году защитник из США попал в «Локомотив» Юрия Семина.
Малхолланд провел всего шесть матчей, забив один мяч. Спустя полгода он уехал из Москвы. Но за это время Дейл стал фигурантом кучи забавно-курьезных историй.
Американец получал огромные деньги в «Локо» — 3500 рублей. «По-моему, столько платили только Юрию Гаврилову», — рассказывал Малхолланд «Спорт-Экспрессу». В Москве Дейл нашел супругу Екатерину, на которой женился, «чтобы почувствовать тепло». А еще он был шокирован порядками в перестроечном СССР.
Дефицит, как известно, сопровождал советскую страну вплоть до ее распада. Жители к нему уже привыкли, а пустые полки в магазинах были поводом для полулегальных анекдотов. Но американец, выросший в других условиях, не понимал, что происходит. Однажды он совершил покупку, которая вызывает смех.
— Помню, иду по улице и вижу магазин SOKI-VODY. Ух ты, думаю — джус! Целый магазин джуса. Надо же, что я нашел! Захожу и вижу: все, абсолютно все полки уставлены одинаковыми банками. На всех нарисовано яблоко. Во всем магазине было только это! Зато как много!!! Я был так счастлив! Купил шесть больших банок яблочного джуса и потащил домой, — вспоминал Малхолланд.
Свое богатство футболист с помпой выставил на стол: «Смотрите, сколько я принес сока!». Но его теща не оценила щедрость зятя. Покачав головой, она сказала: «Спасибо, конечно, сынок, только это уксус».
Да, американец повелся на этикетку с яблоком и даже подумать не мог, что за ней скрывается. Зачем советской семье шесть больших банок уксуса — вопрос дискуссионный. Попытки перепродать их успехом не увенчались — у знакомых семьи Малхолланда такого добра было в избытке.
Поиграв полгода в «Локомотиве», Дейл покинул Советский Союз и с тех пор выступал в других странах. Но позже он признавался, что жалеет о своем решении: «Мне надо было оставаться в России и легче переносить сидение на скамье. Но тогда я не мог сдерживаться. Сейчас жалею, что так рвался уехать».
Дмитрий Панов