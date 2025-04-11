Футболист из США попал в нелепую ситуацию в СССР: теща покачала головой

— Помню, иду по улице и вижу магазин SOKI-VODY. Ух ты, думаю — джус! Целый магазин джуса. Надо же, что я нашел! Захожу и вижу: все, абсолютно все полки уставлены одинаковыми банками. На всех нарисовано яблоко. Во всем магазине было только это! Зато как много!!! Я был так счастлив! Купил шесть больших банок яблочного джуса и потащил домой, — вспоминал Малхолланд.