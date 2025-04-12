«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 90+8-й минуте матча Суперлиги с «Чжэцзян»

В середине первого тайма счёт открыл нападающий команды Слуцкого Жоау Карлуш. На 69-й минуте «Чжэцзян» восстановил равновесие. На 72-й минуте вратарь хозяев Бао Ясюн забил автогол. Через пять минут после этого полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Юй Ханьчао сравнял счёт. На 90+8-й минуте победным мячом отметился защитник Шиничи Чань.