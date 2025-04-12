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Футбольный клуб «Красава» Евгения Савина завоевал путевку в высшую лигу Кипра

Футбольный клуб «Красава», который принадлежит блогеру и бывшему футболисту Евгению Савину, вышел в высший дивизион Кипра.

Источник: Соцсети

Команда занимает лидирующую позицию в турнирной таблице второго дивизиона страны с 59 очками. Всего путевку в высшую лигу заработают три клуба.

Клуб «Красава» был перевезен из России на Кипр в 2022 году. Ранее команда выступала в ФНЛ-2.

6 марта сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Савина по делу о дискредитации российской армии. Арест избран на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Во время своей игровой карьеры Савин играл за «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал», «Тюмень», тульский «Арсенал» и другие команды.