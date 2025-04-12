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«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в матче чемпионата Сербии

«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в матче 31-го тура чемпионата Сербии.

Источник: ФК "Црвена Звезда"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Црвена Звезда» на своем поле одержала волевую победу над «Партизаном» в матче 31-го тура чемпионата Сербии по футболу.

Встреча, прошедшая в Белграде на стадионе «Црвены Звезды», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл нападающий гостей Альдо Калулу (39-я минута). В составе хозяев голы забили Андрия Максимович (84) и Бруно Дуарте (87).

«Црвена Звезда» 7 апреля досрочно оформила чемпионство, став обладателем трофея в восьмой раз подряд. На счету клуба теперь 89 очков. «Партизан» располагается на второй позиции с 63 очками.