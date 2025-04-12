Дубль Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Эр-Риядом» в Саудовской Про-Лиге

По итогам 27 туров «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги. В активе команды 57 очков. На втором месте располагается «Аль-Хиляль» с 58 очками, а возглавляет чемпионскую гонку «Аль-Иттихад» (65). «Эр-Рияд» располагается на девятой строчке с 34 очками.