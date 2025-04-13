«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе уступила «Нью-Инглэнд Революшн» в 8-м туре МЛС

После 8 туров «Атланта Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. В активе команды девять набранных очков. «Нью-Инглэнд Революшн» довёл количество набранных в сезоне очков до семи. Команда после семи игр поднялась на 12-ю строчку.