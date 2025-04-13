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«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе уступила «Нью-Инглэнд Революшн» в 8-м туре МЛС

Завершился матч 8-го тура американской МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Инглэнд Революшн».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Участие в матче принял российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук. Встреча закончилась победой «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче ударом с пенальти забил полузащитник гостей Карлес Хиль на 36-й минуте.

После 8 туров «Атланта Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. В активе команды девять набранных очков. «Нью-Инглэнд Революшн» довёл количество набранных в сезоне очков до семи. Команда после семи игр поднялась на 12-ю строчку.