Смертин — сверхчеловек: пробежал 250 километров по Сахаре! Сделал это намного быстрее Луиса Энрике

После финиша Алексей Геннадьевич рассказал об эмоциях в интервью федеральному телеканалу: «Никогда не испытывал таких нагрузок, не думал, что смогу с 10-килограммовым рюкзаком за спиной бегать 32 километра в первый день, 40 километров на второй, потом еще раз 32 километра и в конце марш-бросок на 82 километра. Все это казалось запредельным, но организм справился, хотя и не без повреждений. В одном месте упал, там были острые камни — руку зашили уже в лагере. Никогда не испытывал на себе кочевой быт: проживание в палатках посреди пустыни, сильные ветра и обилие песка, который был абсолютно везде, даже в спальнике, в котором я ни разу не поспал».