Смертин — сверхчеловек: пробежал 250 километров по Сахаре! Сделал это намного быстрее Луиса Энрике

Экс-полузащитник «Челси», «Динамо» и сборной России Алексей Смертин завершил карьеру в 2008 году, но не завязал со спортом. Бывший капитан национальной сборной обожает марафоны и теперь добавил к себе в актив один из самых сложных маршрутов на Земле — 250-километровый забег через Сахару.
Неделя в пустыне
Ультрамарафон Marathon des Sables считается одним из сложнейших в мире — участникам необходимо пробежать около 250 километров по Сахаре за шесть дней. Условия тяжелейшие — жара, песок и проживание в палатках. Однако в испытании регулярно участвует множество людей.
Забег 2025 года собрал около 1000 участников — в том числе на марафон заявился 49-летний Смертин. Дистанцию в 252 километра он преодолел за 33 часа 47 минут 10 секунд. В общем зачете бывший футболист занял 118-е место.
Смертин оказался не единственным представителем России в Сахаре. Помимо него участие в марафоне приняли еще 11 человек из нашей страны, причем сразу трое оказались быстрее экс-капитана сборной России. Лучший результат среди наших соотечественников показал Александр Башарин — он преодолел дистанцию за 28 часов 55 минут 54 секунды и занял 33-е место в общем зачете.
Кстати, Смертин — не единственный человек из мира футбола, пробежавший этот марафон. Еще в 2008 году в нем участвовал бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании, нынешний наставник «ПСЖ» Луис Энрике. Правда, испанец справился за 41 час 14 минут — гораздо медленнее, чем Смертин.
Зомби-Смертин
После финиша Алексей Геннадьевич рассказал об эмоциях в интервью федеральному телеканалу: «Никогда не испытывал таких нагрузок, не думал, что смогу с 10-килограммовым рюкзаком за спиной бегать 32 километра в первый день, 40 километров на второй, потом еще раз 32 километра и в конце марш-бросок на 82 километра. Все это казалось запредельным, но организм справился, хотя и не без повреждений. В одном месте упал, там были острые камни — руку зашили уже в лагере. Никогда не испытывал на себе кочевой быт: проживание в палатках посреди пустыни, сильные ветра и обилие песка, который был абсолютно везде, даже в спальнике, в котором я ни разу не поспал».
По словам Смертина, добегал марафон на морально-волевых: «Кстати сон не так важен. Вставал с утра как зомби и бежал дальше, потому что в голове была установка: надо! Тело мобилизовывалось, приходилось преодолевать сложные маршруты через горы, дюны, разнообразный песок. Через Сахару буквально нужно было пробираться».
Впереди у экс-футболиста новый вызов — в интервью «Спортсу» он рассказывал о планах на зимний марафон: «В январе 2026-го собираюсь пробежать 50-километровый марафон в Оймяконе. Идея такая: 50 лет, 50 километров, 50 градусов мороза. Звучит же?».
После Сахары Алексей Геннадьевич еще раз подтвердил план — ближайшей зимой футболист выйдет на старт в Якутии.
Хобби
Смертин — настоящий фанат марафонов. Забег по Сахаре — один из самых сложных, но далеко не первый в его карьере. На счету Алексея Геннадьевича больше дюжины дистанций самого разного уровня, в том числе «большая шестерка».
Результаты Смертина на крупнейших марафонах мира.
|Марафон
|Год
|Время
|Чикаго
|2014
|3 ч. 20 мин.
|Берлин
|2015
|2 ч. 57 мин.
|Лондон
|2016
|3 ч. 4 мин.
|Токио
|2017
|3 ч. 7 мин.
|Нью-Йорк
|2018
|3 ч. 9 мин.
|Бостон
|2019
|2 ч. 55 мин.
Алексей Геннадьевич даже награжден специальной медалью — Six Stars Finisher.