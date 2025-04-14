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Осинькин о 3:1 с «Химками»: «Крыльям» было нелегко собраться после глупой ошибки. Попросил успокоиться, привыкли к полю, старались показать наш футбол"

— В конце сезона простых матчей не бывает, тем более у команд, которые близки к стыковым матчам. У обеих команд была максимальная мотивация. Мы хотели побеждать, но не все получалось в первом тайме. Нужно было немного успокоиться.

Источник: Sports

— В конце сезона простых матчей не бывает, тем более у команд, которые близки к стыковым матчам. У обеих команд была максимальная мотивация. Мы хотели побеждать, но не все получалось в первом тайме. Нужно было немного успокоиться.

Могли первый тайм не проигрывать. После глупой ошибки собраться было не так легко. Мы выиграли, нам очень нужны были очки. Набрали три очка и идем дальше.

— Что происходило в раздевалке после первого тайма?

— Первое, на что я обращал внимание — поле. Мы столько раз наступили на мяч, споткнулись. Не чувствовали поле, эти ошибки не позволили сыграть более качественно, хотя подходы и моменты были.

Я попросил успокоиться, потом привыкли к полю. План на игру мы не меняли. Просто старались показать наш футбол, в который должны играть, — сказал тренер «Крыльев Советов».