Осинькин о 3:1 с «Химками»: «Крыльям» было нелегко собраться после глупой ошибки. Попросил успокоиться, привыкли к полю, старались показать наш футбол"

— В конце сезона простых матчей не бывает, тем более у команд, которые близки к стыковым матчам. У обеих команд была максимальная мотивация. Мы хотели побеждать, но не все получалось в первом тайме. Нужно было немного успокоиться.
Могли первый тайм не проигрывать. После глупой ошибки собраться было не так легко. Мы выиграли, нам очень нужны были очки. Набрали три очка и идем дальше.
— Что происходило в раздевалке после первого тайма?
— Первое, на что я обращал внимание — поле. Мы столько раз наступили на мяч, споткнулись. Не чувствовали поле, эти ошибки не позволили сыграть более качественно, хотя подходы и моменты были.
Я попросил успокоиться, потом привыкли к полю. План на игру мы не меняли. Просто старались показать наш футбол, в который должны играть, — сказал тренер «Крыльев Советов».