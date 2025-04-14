Шалимов верит, что «Факел» останется в РПЛ: «5 очков до зоны стыков, 4 матча дома. Надо, чтобы искусственное поле было для нас преимуществом»

Обидно проигрывать такие матчи. Вот эти руки, и никто не может объяснить, что за формулировка и так далее. В целом мы недовольны, когда мяч был у нас — много неоправданных длинных передач, контроль мяча не такой уверенный. А в остальном справились. Передачи на Дзюбу — мы справились.