Лапочкин о 41 фоле в матче «Зенит» — «Краснодар»: «Кукуян отработал отлично, не прощал хамство по отношению к себе. В топ‑матчах всегда много фолов, это просто статистика»

— По моему мнению, Кукуян отработал отлично. Да, 41 фол, но мы до игры предполагали, что так будет. В топ‑матчах РПЛ всегда много фолов фиксируют судьи, это просто статистика. Но сказать, что Павел судил плохо, нельзя.