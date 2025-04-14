Лапочкин о 41 фоле в матче «Зенит» — «Краснодар»: «Кукуян отработал отлично, не прощал хамство по отношению к себе. В топ‑матчах всегда много фолов, это просто статистика»

— По моему мнению, Кукуян отработал отлично. Да, 41 фол, но мы до игры предполагали, что так будет. В топ‑матчах РПЛ всегда много фолов фиксируют судьи, это просто статистика. Но сказать, что Павел судил плохо, нельзя.
Мне кажется, что он отлично справился, зафиксировав эти фолы и показав большое количество карточек, которые были показаны за неспортивное поведение. Кукуян не прощал хамство по отношению к себе. Молодец, показал себя.
Если люди выходят биться и убиваться, то зачем игру распускать? Мы видели несколько матчей, когда просто все дракой заканчивалось. Павел очень тонко чувствовал вот этот ритм игры и свистел, когда считал, что это фол.
Давайте откровенно: классное судейство было. Павел прекрасно справился, и, мне кажется, вряд ли у команд будут какие‑то вопросы, нечего обсуждать, — сказал бывший арбитр ФИФА.