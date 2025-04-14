Артига об 1:3 с «Крыльями»: «Из‑за финансов нет результата — это было бы оправдание. Игроки “Химок” потеряли терпение. Нет стабильности в жизни — тяжело показать стабильность на&

— Мы хорошо начали матч. Был хороший первый тайм. Во втором соперник вышел с большей энергией. Мы постарались улучшить игру, но не смогли. Мы старались забить второй, но «Крылья» реализовали третий момент и набрали три очка.
— Почему «Крылья» вышли с большими амбициями на второй тайм?
— Это вопрос стабильности. У нас нет такой стабильности. После сборов были положительные эмоции, была энергия. Но через неделю атмосфера внутри команды не была так хороша.
— В плане финансовой ситуации есть положительные изменения?
— Изменений нет. Это было бы оправдание, что из‑за финансов нет результата. Все влияет на матч, игроки потеряли терпение. Когда нет стабильности в жизни, тогда и тяжело показать стабильность на поле. Мне это неудивительно, игроки устали.
На этой неделе все будет решено, так сказали. Я не могу требовать от игроков сейчас ничего, могу только благодарить. У нас будут тяжелые матчи, но нужно решить и эту ситуацию, — сказал тренер «Химок».