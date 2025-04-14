Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дркушич о 4:1 с «Краснодаром»: «Зенит» должен становиться чемпионом. Мы лучшая команда в России"

В воскресенье петербуржцы разгромили «Краснодар» (4:1) в 24‑м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Тяжело было выходить на замену?

— Не было тяжело, потому что мы все готовы сыграть, мы хорошо подготовились к этому матчу.

— Как смотрелась игра со скамейки?

— Мы знали, что это очень важная игра и для нас, и для них. Думаю, первые 15 минут выступили чуть неуверенно. Но после гола команда стала другой. «Краснодар» очень качественная команда, с очень хорошими игроками.

— «Зенит» отстает на два очка от первого места. Как думаешь, «Краснодар» может потерять очки?

— «Краснодар» может потерять очки, но мы не будем смотреть на них, будем смотреть на себя. Мы лучшая команда в России. «Зенит» должен становиться чемпионом, — сказал защитник «Зенита».

Именно счет 4:1 может решить сезон в пользу «Зенита». Почему?