Дркушич о 4:1 с «Краснодаром»: «Зенит» должен становиться чемпионом. Мы лучшая команда в России"

— Тяжело было выходить на замену?
— Не было тяжело, потому что мы все готовы сыграть, мы хорошо подготовились к этому матчу.
— Как смотрелась игра со скамейки?
— Мы знали, что это очень важная игра и для нас, и для них. Думаю, первые 15 минут выступили чуть неуверенно. Но после гола команда стала другой. «Краснодар» очень качественная команда, с очень хорошими игроками.
— «Зенит» отстает на два очка от первого места. Как думаешь, «Краснодар» может потерять очки?
— «Краснодар» может потерять очки, но мы не будем смотреть на них, будем смотреть на себя. Мы лучшая команда в России. «Зенит» должен становиться чемпионом, — сказал защитник «Зенита».
Именно счет 4:1 может решить сезон в пользу «Зенита». Почему?