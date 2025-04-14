«Зенит» вернул «Спартак» в чемпионскую гонку. Шансы есть«. Мостовой о разгроме “Краснодара”

«У “Краснодара” из года в год одинаковые симптомы. Как только есть шанс замахнуться на трофей, команда перестает играть. Понятно, что игроки “Зенита” вышли как на финал, но странно, что “Краснодар” не смог показать такой же настрой в этой игре.