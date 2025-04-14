Агаларов считает, что может побить рекорд Дзюбы: «При должном подходе к своему здоровью шансы есть. Верю, что еще стану лучшим бомбардиром РПЛ»

Меня спросили, кто сможет побить рекорд Дзюбы. Я сказал, что я. При должном подходе к своему здоровью в первую очередь шансы есть.
Кто сильнее: я или Тюкавин? Следующий вопрос«, — сказал нападающий махачкалинского “Динамо”, смеясь.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба 9 марта забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 237 забитых мячей.
Агаларов провел 22 матча в этом сезоне Мир РПЛ, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.