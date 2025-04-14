Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агаларов считает, что может побить рекорд Дзюбы: «При должном подходе к своему здоровью шансы есть. Верю, что еще стану лучшим бомбардиром РПЛ»

Я верю, что еще стану лучшим бомбардиром РПЛ. Приложу максимум усилий, чтобы это повторить еще раз.
Источник: Спортс"

Меня спросили, кто сможет побить рекорд Дзюбы. Я сказал, что я. При должном подходе к своему здоровью в первую очередь шансы есть.

Кто сильнее: я или Тюкавин? Следующий вопрос«, — сказал нападающий махачкалинского “Динамо”, смеясь.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба 9 марта забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 237 забитых мячей.

Агаларов провел 22 матча в этом сезоне Мир РПЛ, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.