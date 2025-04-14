Луис Суарес: «Мы с Месси никогда всерьез не обсуждали завершение карьеры, но он хочет сыграть на ЧМ в следующем году. Не спрашиваю Лионеля ни о чем — время покажет»

Конечно, для меня это не такая проблема, как для него, потому что я ушел из сборной некоторое время назад, но мы еще не говорили об этом. Да, мы можем поговорить о том, что сможем принять решение, когда станем старше, но на самом деле мы не обсуждали это всерьез.