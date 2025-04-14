Неймар сыграл за «Сантос» впервые за 6 недель, матч с «Флуминенсе» — 1-й в чемпионате Бразилии. Форвард провел на поле 53 минуты, получил желтую за удар по лицу и заработал 6 фолов

На игру с «Флуминенсе» в 3-м туре чемпионата Бразилии нападающий вышел во 2-м тайме со скамейки запасных. Он не отметился голевыми действиями, но получил желтую карточку. Она была показана после того, как во время борьбы за мяч Неймар выставил руку перед лицом Самуэла Шавьера. Отмечается, что игрок был возмущен наказанием судьи Фелипе Фернандеша Лимы, заявив, что не бил соперника по лицу, и даже пожаловался игроку соперника.