Неймар сыграл за «Сантос» впервые за 6 недель, матч с «Флуминенсе» — 1-й в чемпионате Бразилии. Форвард провел на поле 53 минуты, получил желтую за удар по лицу и заработал 6 фолов

Бразилец пропустил 42 дня из-за травмы бедра. Матч против «Флуминенсе» (0:1) стал для форварда первым в чемпионате Бразилии с момента возвращения в «Сантос». Ранее он сыграл 7 матчей подряд в Лиге Паулиста, проведя в общей сложности 508 минут на поле. В них Неймар забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
На игру с «Флуминенсе» в 3-м туре чемпионата Бразилии нападающий вышел во 2-м тайме со скамейки запасных. Он не отметился голевыми действиями, но получил желтую карточку. Она была показана после того, как во время борьбы за мяч Неймар выставил руку перед лицом Самуэла Шавьера. Отмечается, что игрок был возмущен наказанием судьи Фелипе Фернандеша Лимы, заявив, что не бил соперника по лицу, и даже пожаловался игроку соперника.
Шавьер забил победный гол на 90-й минуте встречи. По итогам игры Неймар заработал на себе больше всего фолов. За 53 минуты, которые он отыграл на «Маракане», их было шесть.