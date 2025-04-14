Сабалета про Месси в сборной: «Мы ничего о нем не знали, а он приехал и просто убил нас на тренировке. Мы не могли его остановить и говорили: “Это потрясающе!”

Мы ничего не знали про Лео, никогда его не видели, он был не таким, как сейчас. Он был 17-летним парнем, который только что дебютировал за «Барселону».
Он приехал и просто убил нас на первой тренировке. Мы не могли его остановить и говорили: «Это потрясающе!».
Он был тихим и уважительным человеком. Когда надо было идти к прессе в небольшой лес, он спрятался за деревьями. Он все время смотрел на землю.
Мы пытались облегчить ему жизнь. Я много разговаривал с ним, выяснял, нужно ли ему что-либо.
Он дебютировал, провел 30 минут, забил гол — и так Аргентина его узнала. С ним я выиграл юношеский ЧМ, олимпийское золото, проиграл финал ЧМ-2014", — сказал бывший защитник сборной Аргентины.