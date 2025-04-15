Ерохин о «Зените»: «Нравится побеждать, выигрывать трофеи — и так каждый сезон. Ни у меня, ни у других футболистов нет проблем с мотивацией — у всех горят глаза»

— Как вы и команда находите мотивацию бороться за седьмое подряд чемпионство?
— Трудно сказать. Просто нам всем очень нравится побеждать, выигрывать трофеи. И так каждый сезон.
Тем более этот чемпионат складывается непросто — в прошлом году также с трудом выиграли золото. Но это очень приятно, когда ты преодолеваешь такие сложности и в итоге добиваешься успеха.
Ни у меня, ни у других футболистов команды проблем с мотивацией нет. У всех горят глаза, что и показал последний матч.
И все хотят снова выиграть чемпионат и Кубок. Сделаем для этого все возможное, — сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.