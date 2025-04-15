Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ерохин о «Зените»: «Нравится побеждать, выигрывать трофеи — и так каждый сезон. Ни у меня, ни у других футболистов нет проблем с мотивацией — у всех горят глаза»

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Краснодар» (4:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. В таблице чемпионата петербуржцы занимают второе место и отстают от «быков» на два очка.

Источник: Спортс"

— Как вы и команда находите мотивацию бороться за седьмое подряд чемпионство?

— Трудно сказать. Просто нам всем очень нравится побеждать, выигрывать трофеи. И так каждый сезон.

Тем более этот чемпионат складывается непросто — в прошлом году также с трудом выиграли золото. Но это очень приятно, когда ты преодолеваешь такие сложности и в итоге добиваешься успеха.

Ни у меня, ни у других футболистов команды проблем с мотивацией нет. У всех горят глаза, что и показал последний матч.

И все хотят снова выиграть чемпионат и Кубок. Сделаем для этого все возможное, — сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.