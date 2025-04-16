«Ростов» уступил «Зениту» в ответном кубковом матче

На 26-й минуте матча Александр Соболев поразил ворота «Ростова», но гол отменили после проверки. Первый тайм завершился без забитых мячей. Во втором тайме Соболев все же открыл счет. Затем Матео Кассьерра удвоил преимущество хозяев.