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Десайи о Сакки в «Милане»: «Иногда после тренировки мы бежали в душ, чтобы не разговаривать с ним еще 45 минут. Он был невероятным тренером, одержимым футболом»

— Можете ли вы рассказать нам историю об Арриго Сакки?

Источник: Спортс"

— Когда я пришел в «Милан», его уже не было. У меня был Фабио Капелло, который продолжил его философию. В то время «Милан» играл по схеме 4−4−2 с прессингом по всему полю, что было чем-то революционным. После Капелло пришел Оскар Вашингтон Табарес, а через полгода вернулся Сакки.

Он был невероятным тренером, одержимым футболом. Иногда после тренировки мы бежали в душ, просто чтобы избежать разговоров с ним еще 45 минут. Он был очень хорош, он точно знал, что делает. Но футбол начал меняться, и то, что мы делали, больше не было устойчивым. Вот почему у «Милана» случился спад между 96 и 98 годами, и Сакки пришлось уйти, — сказал экс-игрок «россонери».