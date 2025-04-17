«Бавария» не берет трофеи после перехода Кейна: по два вылета из ЛЧ и Кубка Германии, 3-е место в Бундеслиге, проигранный Суперкубок

Форвард выступает за мюнхенский клуб с 2023 года. При нем команда дважды вылетела из Кубка Германии на ранних стадиях (от «Саарбрюкена» (1:2) в ноябре 2023-го и «Байера» (0:1) в декабре 2024-го), в августе 2023-го проиграла матч за Суперкубок Германии «Лейпцигу» (0:3), весной 2024-го не смогла пройти «Реал» в полуфинале ЛЧ, а также финишировала на третьем месте в Бундеслиге-2023/24.