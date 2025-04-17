Куртуа об 1:2 и вылете из ЛЧ: «Когда вы отбиваете пенальти, то продолжаете верить. “Реал” представлял угрозу в начале, но “Арсенал” хорошо обороняется — Райе не пришлось выру

— Отраженный пенальти Сака мог стать поворотным моментом.
— Когда в ваши ворота назначают пенальти, и вы его отражаете, вы продолжаете верить. В начале мы представляли угрозу, и болельщики это чувствовали. Но «Арсенал» очень хорош в обороне. Было очень трудно создавать опасные моменты.
Я чувствовал, что если мы забьем после перерыва, то сможем отыграться… Но мы пропустили. Мы верили, мы продолжали верить, но не смогли. Райе не нужно было выручать. Таков итог противостояния, — сказал голкипер «Реала».