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Куртуа об 1:2 и вылете из ЛЧ: «Когда вы отбиваете пенальти, то продолжаете верить. “Реал” представлял угрозу в начале, но “Арсенал” хорошо обороняется — Райе не пришлось выру

Реал уступил в ответном матче финала турнира (1:2, первая игра 0:3). В начале 1-го тайма Куртуа отбил удар Букайо Сака с пенальти.
Источник: Спортс"

— Отраженный пенальти Сака мог стать поворотным моментом.

— Когда в ваши ворота назначают пенальти, и вы его отражаете, вы продолжаете верить. В начале мы представляли угрозу, и болельщики это чувствовали. Но «Арсенал» очень хорош в обороне. Было очень трудно создавать опасные моменты.

Я чувствовал, что если мы забьем после перерыва, то сможем отыграться… Но мы пропустили. Мы верили, мы продолжали верить, но не смогли. Райе не нужно было выручать. Таков итог противостояния, — сказал голкипер «Реала».