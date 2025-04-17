Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артета о 2:1 с «Реалом» и выходе в полуфинал ЛЧ: «Один из лучших вечеров в моей футбольной карьере, “Арсенал” может гордиться собой. Мы играли против команды с величайшей историей&

В финала турнира канониры прошли Реал (3:0, 2:1).
Источник: Спортс"

"Один из лучших вечеров в моей футбольной карьере. Мы играли против команды с величайшей историей. Это вдохновляет в этом турнире всех нас. Думаю, нам следует гордиться собой, если смогли выиграть это противостояние таким образом. Это очень сложно. На этом стадионе может случиться все, что угодно. К счастью, многое сложилось в нашу пользу. В целом, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы победить.

У нас очень короткая история участия на этой стадии. Это лишь третий раз за всю нашу историю [когда мы вышли в полуфинал], и мы должны двигаться дальше. Этот опыт, несомненно, поможет нам. Мы были полностью уверены, что сможем победить, и игроки сделали это".

О противостоянии с «ПСЖ» в полуфинале.

«Я смотрел вчерашний матч [с “Астон Виллой”], это была сумасшедшая игра. Я хорошо знаю их главного тренера [Луиса Энрике], но давайте насладимся сегодняшним вечером. Сейчас это другая команда, и в данный момент они в невероятной форме», — сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.