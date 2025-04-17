Артета о 2:1 с «Реалом» и выходе в полуфинал ЛЧ: «Один из лучших вечеров в моей футбольной карьере, “Арсенал” может гордиться собой. Мы играли против команды с величайшей историей&

"Один из лучших вечеров в моей футбольной карьере. Мы играли против команды с величайшей историей. Это вдохновляет в этом турнире всех нас. Думаю, нам следует гордиться собой, если смогли выиграть это противостояние таким образом. Это очень сложно. На этом стадионе может случиться все, что угодно. К счастью, многое сложилось в нашу пользу. В целом, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы победить.
У нас очень короткая история участия на этой стадии. Это лишь третий раз за всю нашу историю [когда мы вышли в полуфинал], и мы должны двигаться дальше. Этот опыт, несомненно, поможет нам. Мы были полностью уверены, что сможем победить, и игроки сделали это".
О противостоянии с «ПСЖ» в полуфинале.
«Я смотрел вчерашний матч [с “Астон Виллой”], это была сумасшедшая игра. Я хорошо знаю их главного тренера [Луиса Энрике], но давайте насладимся сегодняшним вечером. Сейчас это другая команда, и в данный момент они в невероятной форме», — сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.