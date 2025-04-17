«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» 29 апреля и 7 мая, «Барселона» с «Интером» — 30 апреля и 6 мая

Первая игра лондонцев и парижан пройдет 29 апреля в Англии, ответная — 7 мая во Франции. Каталонцы примут миланцев 30 апреля и отправятся к ним в гости 6 мая.
Все матчи будут начинаться в 22:00 по московскому времени.
До предпоследней стадии турнира дошли «Арсенал», «ПСЖ», «Барселона» и «Интер».
Первая игра лондонцев и парижан пройдет 29 апреля в Англии, ответная — 7 мая во Франции. Каталонцы примут миланцев 30 апреля и отправятся к ним в гости 6 мая.
Все матчи будут начинаться в 22:00 по московскому времени.