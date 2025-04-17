Симоне Индзаги: «Бавария» провела отличные матчи, но она встречалась с командой, желавшей любой ценой пройти дальше. «Интер» с гордостью выходит в полуфинал и надеется продолжить путь"

Мы также сохраняли холодную голову. Гол в наши ворота не вытекал из хода игры и случился тогда, когда у Мхитаряна были проблемы со здоровьем. Но мы не выключались, сохраняли ясность ума, перевернули игру, затем снова пропустили. В последние 15−20 минут «Бавария» бросилась вперед, выпустив Гнабри и Комана. Но мы снова не теряли головы.