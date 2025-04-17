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Симоне Индзаги: «Бавария» провела отличные матчи, но она встречалась с командой, желавшей любой ценой пройти дальше. «Интер» с гордостью выходит в полуфинал и надеется продолжить путь"

«Чудесный вечер, фанаты помогли нам справиться с очень сильным соперником. “Бавария” провела два отличных матча, но она встречалась с командой, которая хотела любой ценой пройти дальше и выдала два великолепных выступления.

Источник: Спортс"

Мы сыграли очень хорошо, помогая друг другу и жертвуя ради команды, ведь это единственный способ одолеть такого соперника.

Мы также сохраняли холодную голову. Гол в наши ворота не вытекал из хода игры и случился тогда, когда у Мхитаряна были проблемы со здоровьем. Но мы не выключались, сохраняли ясность ума, перевернули игру, затем снова пропустили. В последние 15−20 минут «Бавария» бросилась вперед, выпустив Гнабри и Комана. Но мы снова не теряли головы.

Надо помнить, против кого мы играли. «Бавария» победила в четырех последних матчах на «Сан-Сиро», мы знали, что будет сложно, но этот результат стал платой за все наши усилия. Мы с гордостью выходим в полуфинал и хотим, чтобы наше путешествие продолжилось.

Мы надеемся на скорейшее восстановление всех игроков от травм, потому что играть каждые два-три дня нелегко, но все мы добились выдающегося результата. Не каждому удается дойти до финала ЛЧ, мы счастливы«, — сказал в эфире Sky Sport Italia главный тренер “Интера”.

«Интер» сохраняет шансы на требл. В полуфинале ЛЧ миланцы сыграют с «Барселоной», тоже претендующей на него.