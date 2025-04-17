Анчелотти об уходе из «Реала»: «Это может произойти завтра, через год, через 10 лет, но я буду благодарен клубу. Мы были успешны в последние годы, но непобедимых нет. “Арсенал” был лучш

"Это может произойти в этом году, а может и в следующем, когда истечет срок действия моего контракта. Я не вижу в этом проблемы. Когда этот день настанет, я буду уходить благодарным этому клубу.
Это может произойти завтра, через год, через 10 лет, но я буду благодарен клубу. Вот и все. Точка.
В последние годы мы добились больших успехов, но в этом нам пришлось страдать. Все пошло не так, как ожидалось, но в спорте такое бывает, непобедимых нет.
«Арсенал» был лучше нас. Мы старались изо всех сил«, — сказал главный тренер “Реала”.