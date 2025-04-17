Компани о вылете от «Интера»: «Бавария» может сожалеть только о результате, никаких вопросов по игре у меня нет. Мы просто должны были забить больше"

Если бы меня попросили просто прокомментировать результат, это заняло бы пять секунд. Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без нас. Мы не можем это изменить. Но в этом противостоянии мы сделали достаточно, чтобы выиграть два этих матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого еще многое предстоит сделать.