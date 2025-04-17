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Компани о вылете от «Интера»: «Бавария» может сожалеть только о результате, никаких вопросов по игре у меня нет. Мы просто должны были забить больше"

В ответном матче мюнхенцы сыграли вничью в гостях с «Интером» (2:2, первая игра — 1:2).

Источник: Sports

"Думаю, мы в любом случае выступили хорошо. Нам не хватало многих игроков. Нельзя не сказать об этом. Тем не менее сегодня многое казалось правильным. Болельщики невероятно здорово поддерживали нас.

Я считаю, что мы создали достаточно, чтобы забить больше, чем соперник. Было два момента, когда мы должны были сыграть лучше, но мы должны отдать «Интеру» должное — у них классная команда.

Если бы меня попросили просто прокомментировать результат, это заняло бы пять секунд. Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без нас. Мы не можем это изменить. Но в этом противостоянии мы сделали достаточно, чтобы выиграть два этих матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого еще многое предстоит сделать.

Мы играли против классной команды. У них замечательный тренер. Мы можем сожалеть только о результате, потому что никаких вопросов по игре у меня нет. Мы просто должны были забить больше«, — сказал тренер “Баварии”.